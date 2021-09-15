X-MEN: Dark Phoenix bu akşam 22.45'te atv'de

Evrenleri bile yok eden bir güç, tek bir X-MEN'in içinde!

X-Men ekibinin karşısında şimdiye kadarki en zorlu ve güçlü düşmanları vardır; içlerinden biri olan Jean Grey. Uzaydaki bir kurtarma görevi sırasında, Jean gizemli kozmik bir güç tarafından darbe alır. Neredeyse hayatını kaybeden Jean, eve döndüğünde bu gücün onu daha güçlü kıldığını fark eder. Ancak bu güç onu aynı zamanda daha dengesiz bir hale de getirmiştir. Kontrolden çıkan Jean sevdiklerine zarar vermeye başlar ve X-Men'i bir arada tutan yapının çözülmesine sebep olur. Parçalanan ekip tekrar birlik olmanın yolunu bulmalıdır. Konu yalnızca Jean'i kurtarmak değil, aynı zamanda Jean'in içindeki gücü silahlaştırmak ve galaksiye hükmetmek isteyen uzaylılardan dünyayı kurtarmaktır.