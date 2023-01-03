Yıldızlara Doğru TV'de ilk kez bu akşam 22.20'de atv'de

Yıldızlara Doğru, astronot Roy McBride'ın gerçekleştirdiği uzay yolculuğunu konu ediyor. Astronot Roy McBride'nın babası, 20 yıl önce uzayda hayat olup olmadığını araştırmakla görevlendirilmiştir. Ancak bu görev sırasında kaybolan adamdan bir daha haber alınamaz. Kaybolan babasını galakside aramak isteyen Roy, gezegeni tehdit eden bir gizemi de çözmek amacıyla güneş sisteminin dışına yolculuk eder. Bu yolculuk Roy'un beklediğinden farklı şeyler öğrenmesine neden olur. Yolculuk sayesinde astronot, insan varlığını ve hatta güneş sisteminin tamamını tehdit eden tehlikeli unsurları keşfeder.