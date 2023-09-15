Dizi TV

Dizi dünyasındaki haftanın olayları, dizilerin perde arkası...

Bu hafta Dizi TV'de:

Safir

Ekranların duygusal ve etkileyici macerası, Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin Kapadokya'daki setinde, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül ve İlhan Şen'le hikaye ve karakterler üzerine röportajlar gerçekleştirdik.

Ben Bu Cihana Sığmazam

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam sezona yaptığı sıkı giriş kadar, hikayeye dahil olan yeni karakterleriyle de dikkat çekiyor. Yeni sezonda izleyiciyi karşılayan iki güçlü Karadeniz kadını, Cemile ve Hafize'ye hayat veren Zeynep Eronat ve Ayşenil Şamlıoğlu ayrıca sezonun yeni oyuncuları Aykut Yılmaz, Ali Berge, Oya İloğlulları, Bensu Begoviç'le özel röportajlar.

Aldatmak

atv ekranının sevilen macerası aldatmak dizisinin başarılı oyuncuları Feyza Sevil Güngör, Yusuf Çim, Berkay Ateş, Nursel Köse ve Asena Girişken röportajları.

Yeni sezona sıkı bir giriş yapan aldatmak dizisinin başarılı isimleri gelecek günler hakkında neler söylediler. Keyifli röportajlarımızı kaçırmayın.

Yıldız Tozu Haber

Dizi TV'yi güzel bir haberle noktalıyor, sizleri yüzünüzü gülümsetecek bir etkinliğe götürüyoruz. Sinehane'nin ortak yapımcılığını, Ahmet Sönmez'in yönetmenliğini üstlendiği yıldız tozu film ekibi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında depremzede çocukları mutlu etmek için Gaziantep Islahiye'ye gitti.

Kuruluş Osman

atv ekranının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yurt dışında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Farklı kıtalarda 100e yakın ülkede ilgiyle izlenilen dizi Afrika'da da yayınlanmaya başladı. Gönülleri fetheden diziyi yayınlayan kanal bir yarışma düzenlendi. Yarışmayı kazanan Angola Mozambikli Kuruluş Osman hayranları, Türkiye'ye getirilerek Bozdağ film platolarında ağırlandı.