ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN

2. Bölüm Foto Galeri

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1-8

Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar.

2-8

Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir.

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