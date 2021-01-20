80. Bölüm Foto Galeri

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Müjgan, hastanede olanlar ve Ümit ile yaşadığı kötü karşılaşmadan sonra Behice'ye dert yanar ve bu elbette Behice'nin elinde tekrar oradan gitmek için bir koz haline gelecektir. Fekeli konağında yine tartışma vardır. Behice, Müjgan'ı İstanbul'a gitmeye ikna etmeye çalışırken, bir yandan da Nazire'yi azarlarken Fekeli gelir. Behice, bu kez istediğini elde eder ve Fekeli'nin resti ile Müjgan ile birlikte evi terk ederler. Ancak onları kötü bir haber beklemektedir.