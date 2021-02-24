ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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85. Bölüm Foto Galeri

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Bir Zamanlar Çukurova 85. Bölüm Foto Galeri

İstanbul'dan gelen belgelerle şehir kulübünde Behice'nin üzerine yürüyen Züleyha, Müjgan'dan büyük tepki alacaktır. Halasına kızgın ve kırgın olsa da, Züleyha'nın ona hakaret ettiğini düşünüp tepki gösteren Müjgan, eline tutuşturulan dosya ile hayatının şokunu yaşayacaktır!

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Bir Zamanlar Çukurova 85. Bölüm Foto Galeri

Behice ise bir an önce İstanbul'a kaçabilmek için, kulüpten çıkar! Artık Müjgan da yanında olmayınca, panikleyecek ve arkasında pek çok iz bırakacaktır!

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