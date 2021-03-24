ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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89. Bölüm Foto Galeri

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Bir Zamanlar Çukurova 89. Bölüm Foto Galeri

Ümit konusu vicdanını sızlatsa da, tüm yaşananların ardından Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i çok mutlu eder.

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Bir Zamanlar Çukurova 89. Bölüm Foto Galeri

Büyük bir savaşın ve iki çocuğun ardından ilk kez kalpleri aynı anda birbirleri için çarpan Züleyha ve Demir, baş başa bir tatil geçirmek ve hayatlarında ilk kez gerçekten bir çift olabilmek için tatile giderler.

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