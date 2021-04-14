ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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92. Bölüm Foto Galeri

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Bir Zamanlar Çukurova 92. Bölüm Foto Galeri

Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir!

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Bir Zamanlar Çukurova 92. Bölüm Foto Galeri

Ümit, 'ben senin kızınım' diye geçmişinden bildiği her şeyi anlatır! Annesi tarafından terkedilmiş bir bebek olarak yaşadıklarını daha fazla içinde tutamamıştır! Sevda duydukları karşısında şok olur ve fenalaşır!

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