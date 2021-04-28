94. Bölüm Foto Galeri

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Lütfiye, Fekeli'ye Fikret ve Müjgan hakkındaki fikrini sorar. Fekeli de aşka saygısının sonsuz olduğunu ama Fikret hakkında şüpheleri olduğunu anlatır. Ümit ile ilişkisini ve Bahtiyar'ın da Adana'ya gelişindeki tuhaflığı konuşurlarken, Züleyha'nın kaza haberi gelir. Fekeli, tam da şüphelerinin üstüne gelen haber ile olayı soruşturmaya başlar.