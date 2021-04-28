ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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94. Bölüm Foto Galeri

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Bir Zamanlar Çukurova 94. Bölüm Foto Galeri

Yolda kaza yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşıran Ümit, arkasını dönüp gitmek ister ama o sırada gelen başka otomobiller de olunca, vicdanına yenik düşerek Züleyha'yı ölüme terk etmek yerine kurtarır.

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Bir Zamanlar Çukurova 94. Bölüm Foto Galeri

Züleyha hastaneye yetiştirilir ama durumu ağırdır ve maalesef bebeğini kaybeder!

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