ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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172. Bölüm Foto Galeri

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. Bölüm Foto Galeri

Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için düşmanı Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. Bölüm Foto Galeri

Alpaslan'ın Yaman'ı bıçaklamasının ardından hapse girmesi ise Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer.

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