ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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188. Bölüm Foto Galeri

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. Bölüm Foto Galeri

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. Bölüm Foto Galeri

Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli'nin ölümünden sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır.

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