ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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42. Bölüm Foto Galeri

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1-10

Türk dizi tarihinin en iddialı aksiyon sahnelerinin yer aldığı 42'nci bölüme, Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla karşı karşıya geldiği nefes kesen savaş sahnesi damgasını vuracak.

2-10

Osman Bey, çağrısı üzerine Söğüt'teki toya katılmak için yola düşen ve Flatyos ve adamları tarafından şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak üzere canını ortaya koyarak savaşa girecek.

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