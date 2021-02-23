ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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47. Bölüm Foto Galeri

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Kuruluş Osman 47. Bölüm Foto Galeri

Çömlekçi İdris'in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı bilgisi alır.

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Kuruluş Osman 47. Bölüm Foto Galeri

Nikola'yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır.

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