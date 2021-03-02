ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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48. Bölüm Foto Galeri

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Kuruluş Osman 48. Bölüm Foto Galeri

Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır.

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Kuruluş Osman 48. Bölüm Foto Galeri

Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek

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