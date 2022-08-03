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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KISA VİDEO
3 Ağustos 2022, Çarşamba 00:00
Birinizin daha öldüğünü görmektense bütün dünyayı öldürürüm!

Birinizin daha öldüğünü görmektense bütün dünyayı öldürürüm!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz atv'de!

Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?

Yapım: atv
Yönetmen: Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz, Baran Özçaylan
Oyuncular: Oktay Kaynarca, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Turgay Tanülkü

DEVAMI
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
SON BÖLÜMÜ İZLE 199. Bölüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15 Haziran 2021, Salı
199. Bölüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
8 Haziran 2021, Salı
198. Bölüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
1 Haziran 2021, Salı
197. Bölüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Sezon Finali
15 Haziran 2021, Salı
199. Bölüm fragmanı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Sezon Finali
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
8 Haziran 2021, Salı
198. Bölüm fragmanı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
1 Haziran 2021, Salı
197. Bölüm fragmanı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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