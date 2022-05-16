Ferman'ın infazı

Masaya ihanet eden kişinin Ferman olduğu ortaya çıkıyor.

İçinde bulundukları dünyanın bedelini sevdiklerinin kaybıyla ödeyen Çakırbeyliler, Ferman'ın ölümüne engel olmak için ellerinden geleni yaparlarken, Haşmet bu konudaki kararından vazgeçmez. Ömür'ün karşısında durduğu ölüm emri için Behzat da geri adım atmaya başlamışken işler birden tersine döner. Alparslan'ın planın başarılı olmasıyla cezaevinden çıkan Haşmet, ayağının tozuyla oğluyla ilgili karalarda kendinden başkasının söz hakkı olamadığını herkese gösterecektir.