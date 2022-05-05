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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ GALERİ

Hızır, Tipi'yi neden boğdu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki o efsane sahne

GİRİŞ TARİHİ: 05.05.2022, 15:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.05.2022, 15:30
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Hızır, Tipi'yi neden boğdu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki o efsane sahne

Unutulmaz dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, akıllara kazınan sahneleriyle sosyal medyayı kasıp kavurmaya devam ediyor.

Hızır, Tipi'yi neden boğdu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki o efsane sahne

EDHO 93. Bölüm'de Hızır'ın Tipi'yi boğması dizinin unutulmaz anlarından biri olmuştu.

Hızır, Tipi'yi neden boğdu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki o efsane sahne

Gönül'ün bir mekanda sahne alacağını duyan Tipi, sorgusuz sualsiz İlyas'ın yakasına yapıştı.

Hızır, Tipi'yi neden boğdu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki o efsane sahne

Yaşananları uzaktan takip eden Hızır Çakırbeyli ise sonunda olaya müdahale etti.

Hızır, Tipi'yi neden boğdu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki o efsane sahne

İlyas, Gönül'ün sahneye çıkmayacağına dair bir söz vermediğini söyledi.

Hızır, Tipi'yi neden boğdu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki o efsane sahne

Tipi ise aralarında hainler olduğunu söyleyerek Hızır Reis'ten destek bekledi.

Hızır, Tipi'yi neden boğdu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki o efsane sahne

Hızır'ın bahsettiği hainlerden biri Candan'la sevgili olduğu için Ateş'ti.

Hızır, Tipi'yi neden boğdu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki o efsane sahne

Fikret, diğer hainin ise Tipi'nin 'sarı mamba' diye bahsettiği Candan olduğunu söyledi.

Hızır, Tipi'yi neden boğdu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki o efsane sahne

Hızır Reis'ten destek bekleyen Tipi, "Meryem Yenge sahneye çıkmak istese izin verir miydin" sorusunu yöneltti.

Hızır, Tipi'yi neden boğdu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki o efsane sahne

Hızır ise "Benim karım ister tepeme çıkar, ister sahneye..." yanıtını verdi.

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