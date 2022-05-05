Hızır, Tipi'yi neden boğdu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki o efsane sahne

Unutulmaz dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, akıllara kazınan sahneleriyle sosyal medyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. EDHO 93. Bölüm'de Hızır'ın Tipi'yi boğması dizinin unutulmaz anlarından biri olmuştu. Gönül'ün bir mekanda sahne alacağını duyan Tipi, sorgusuz sualsiz İlyas'ın yakasına yapıştı. Yaşananları uzaktan takip eden Hızır Çakırbeyli ise sonunda olaya müdahale etti. İlyas, Gönül'ün sahneye çıkmayacağına dair bir söz vermediğini söyledi. Tipi ise aralarında hainler olduğunu söyleyerek Hızır Reis'ten destek bekledi. Hızır'ın bahsettiği hainlerden biri Candan'la sevgili olduğu için Ateş'ti. Fikret, diğer hainin ise Tipi'nin 'sarı mamba' diye bahsettiği Candan olduğunu söyledi. Hızır Reis'ten destek bekleyen Tipi, 'Meryem Yenge sahneye çıkmak istese izin verir miydin' sorusunu yöneltti. Hızır ise 'Benim karım ister tepeme çıkar, ister sahneye...' yanıtını verdi. Hızır Çakırbeyli, konuşmaların ardından Tipi'nin boynuna ipi doladı. Hızır, 'Herkesi boğmanı anladık da sevdiklerini boğmak ne demek...' dedi. Tipi'nin gözlerinin içine bakan İlyas, onun ağabeyine verdiği cevapların tercümanı oldu. Hızır, 'Bir dahakine işimi yarım bırakmam' diyerek Tipi'ye sert bir uyarı gönderdi. Yaşananların ardından odada bulunanlara da uyarılarda bulunan Hızır Çakırbeyli, hedefine Candan'ı aldı. Candan'ın ajan olduğunu söyleyen Çakırbeyli, Ateş'e uyarı yaptı. Candan'ın varlığından rahatsız olan Tipi ise bu uyarıdan memnundu. Hızır Reis, 'Bundan sonra aldığınız nefesten de verdiğiniz nefesten de haberim olacak. Bu son nefesiniz olsa da...' sözleriyle herkesi bir daha uyardı.