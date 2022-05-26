Hızır'a hain pusu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır birçok kez ölümle burun buruna geldi. Dizinin 5. bölümüne damga vuran sahnelerden biri de onlardan biriydi.
Masaya henüz oturmasına rağmen Refik, hızlı şekilde yükselmenin peşindedir. Arkasına aldığı güçlerin de desteğiyle Hızır'ı öldürme planları yapar.
En sadık adımını yanına çağırır ve Hızır'ı cezaevinde "bitirmesini" söyler. İş zorludur, çünkü ölüm emri verilen kişi yeraltı dünyasının en zeki adamlarından biri Hızır Çakırbeyli'dir.
O sırada Hızır Çakırbeyli, mahkeme kararına kadar cezaevinde tutuklu kalmaktadır. Tek başına avluda volta attığı sırada koğultakilerden biri onunla laflar. Hızır'ın çok da dikkatini çekmeyen bu adam az sonra onu öldürmeye çalışacaktır.
Bu konuşmayı ve Hızır'ı takip eden biri daha vardır. Adını daha sonraki bölümlerde akıllarımıza kazıyacak Fahri'den başka biri değildir o kişi.
Hızır, televizyonun sesini kısan (televizyonda o sırada Karadeniz türküleri çalmaktadır) Fahri'ye sert bir bakış atar.
Fahri, Hızır'ın kendisine nasıl baktığını görür. Ama oralı olmaz ve "senden korkmuyorum" mesajı vermek için o da avluya çıkar.
Hızır bu meydan okumayı anlar. Ve şunları söyler... "Koçum; illa öleceğim diyorsan, git kendini öldür"