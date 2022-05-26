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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ GALERİ

Hızır'a hain pusu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. Bölümünde Hızır Çakırbeyli ölümün soğuk nefesini ilk kez bu kadar yakında hissetmişti. İşte gerilimin bir an bile düşmediği o anlar...

GİRİŞ TARİHİ: 26.05.2022, 14:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.05.2022, 15:02
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Hızır'a hain pusu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır birçok kez ölümle burun buruna geldi. Dizinin 5. bölümüne damga vuran sahnelerden biri de onlardan biriydi.

Hızır'a hain pusu

Masaya henüz oturmasına rağmen Refik, hızlı şekilde yükselmenin peşindedir. Arkasına aldığı güçlerin de desteğiyle Hızır'ı öldürme planları yapar.

Hızır'a hain pusu

En sadık adımını yanına çağırır ve Hızır'ı cezaevinde "bitirmesini" söyler. İş zorludur, çünkü ölüm emri verilen kişi yeraltı dünyasının en zeki adamlarından biri Hızır Çakırbeyli'dir.

Hızır'a hain pusu

O sırada Hızır Çakırbeyli, mahkeme kararına kadar cezaevinde tutuklu kalmaktadır. Tek başına avluda volta attığı sırada koğultakilerden biri onunla laflar. Hızır'ın çok da dikkatini çekmeyen bu adam az sonra onu öldürmeye çalışacaktır.

Hızır'a hain pusu

Bu konuşmayı ve Hızır'ı takip eden biri daha vardır. Adını daha sonraki bölümlerde akıllarımıza kazıyacak Fahri'den başka biri değildir o kişi.

Hızır'a hain pusu

Hızır, televizyonun sesini kısan (televizyonda o sırada Karadeniz türküleri çalmaktadır) Fahri'ye sert bir bakış atar.

Hızır'a hain pusu

Bir olay çıkmasın diye arkasını döner ve avluda tur atmaya devam eder... Düşüncelidir...

Hızır'a hain pusu

Fahri, Hızır'ın kendisine nasıl baktığını görür. Ama oralı olmaz ve "senden korkmuyorum" mesajı vermek için o da avluya çıkar.

Hızır'a hain pusu

Hızır bu meydan okumayı anlar. Ve şunları söyler... "Koçum; illa öleceğim diyorsan, git kendini öldür"

Hızır'a hain pusu

Ve devam eder... "Milletin başına bela olup cezasını arttırma"

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