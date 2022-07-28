Mahmut'un Esra'ya iğrenç teklifi

Eğer İlyas'a birşey olursa seni ben öldüreceğim.

Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?

Yapım: atv

Yönetmen: Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz, Baran Özçaylan

Oyuncular: Oktay Kaynarca, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Turgay Tanülkü