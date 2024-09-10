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Burak'ın anne ve babası canlı yayında

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Esra Erol'da atv ekranlarında.

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Sahte hesap açıp babasını 2 milyon TL dolandırdı. Esra Erol'da şok eden olay
04 Eylül 2024, Çarşamba
Sahte hesap açıp babasını 2 milyon TL dolandırdı. Esra Erol'da şok eden olay Esra Erol'da
Telefon yok! Arkadaş yok! Evden çıkmıyorlar! Aytül, karpuz almaya gitti sır oldu...
21 Haziran 2024, Cuma
Telefon yok! Arkadaş yok! Evden çıkmıyorlar! Aytül, karpuz almaya gitti sır oldu... Esra Erol'da
Annesi ve kardeşiyle ilgili şok gerçek ne? Esra Erol açıkladı!
21 Haziran 2024, Cuma
Annesi ve kardeşiyle ilgili şok gerçek ne? Esra Erol açıkladı! Esra Erol'da
''Rize'nin kraliçesiyim'' Oğullarıyla barışabilecek mi?
20 Haziran 2024, Perşembe
''Rize'nin kraliçesiyim'' Oğullarıyla barışabilecek mi? Esra Erol'da
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