2 yaşında yuvaya bırakılan Berke annesine kavuşabilecek mi?

Onu evlat edinen annesi Sevim Kalem ile programa başvuran Berke 2 yaşında yuvaya bırakıldığını ifade etti.
Sevim Kalem, Berke'yi Çocuk Esirgeme Kurumu'nda ilk gördüğü günü anlattı. Kalem, "Eşimle birlikte o gün kuruma gittik. Berke beni gördü ve bana sarılıp beni hiç bırakmadı." dedi.
O günden sonra Berke'yi öz evladı gibi yetiştiren Sevim Kalem'in oğluna olan sevgisi Esra Erol'u ağlattı.
Hasta olduğunu söyleyen Sevim Hanım, "Berke bu hayatta tek kalsın istemiyorum. Belki bir kardeşi vardır, köklerini bulsun isterim." dedi.
Yayın devam ederken o müjdeli haber geldi. Berke'nin annesi yayına ulaşarak "Berke'nin annesi benim ama şuan konuşacak durumda değilim. Bana biraz zaman verin" diyerek haber gönderdi.