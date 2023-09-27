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ESRA EROL'DA GALERİ

2 yaşında yuvaya bırakılan Berke annesine kavuşabilecek mi?

GİRİŞ TARİHİ: 27.09.2023, 15:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.09.2023, 15:31
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2 yaşında yuvaya bırakılan Berke annesine kavuşabilecek mi?

Berke Kalem biyolojik annesini bulmak için Esra Erol'da programının kapısını çaldı.

2 yaşında yuvaya bırakılan Berke annesine kavuşabilecek mi?

Onu evlat edinen annesi Sevim Kalem ile programa başvuran Berke 2 yaşında yuvaya bırakıldığını ifade etti.

2 yaşında yuvaya bırakılan Berke annesine kavuşabilecek mi?

Sevim Kalem, Berke'yi Çocuk Esirgeme Kurumu'nda ilk gördüğü günü anlattı. Kalem, "Eşimle birlikte o gün kuruma gittik. Berke beni gördü ve bana sarılıp beni hiç bırakmadı." dedi.

2 yaşında yuvaya bırakılan Berke annesine kavuşabilecek mi?

O günden sonra Berke'yi öz evladı gibi yetiştiren Sevim Kalem'in oğluna olan sevgisi Esra Erol'u ağlattı.

2 yaşında yuvaya bırakılan Berke annesine kavuşabilecek mi?

Hasta olduğunu söyleyen Sevim Hanım, "Berke bu hayatta tek kalsın istemiyorum. Belki bir kardeşi vardır, köklerini bulsun isterim." dedi.

2 yaşında yuvaya bırakılan Berke annesine kavuşabilecek mi?

Yayın devam ederken o müjdeli haber geldi. Berke'nin annesi yayına ulaşarak "Berke'nin annesi benim ama şuan konuşacak durumda değilim. Bana biraz zaman verin" diyerek haber gönderdi.

2 yaşında yuvaya bırakılan Berke annesine kavuşabilecek mi?

Bu haber sonrası gözyaşlarını tutamayan Berke Kalem'i, Esra Erol teselli etti.

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