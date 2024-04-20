26 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu! Uğur Yeşilçimen’in ‘öldü’ sandığı annesi teyzesi çıktı!

Evli ve 2 çocuk babası 26 yaşındaki Uğur Yeşilçimen, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'da programına geldi. 17 günlük bir bebekken evlatlık verilen Uğur Yeşilçam'ın hikayesi ilginçti. Canlı yayında öldüğü söylenen annesinin aslında teyzesi olduğunu öğrenen Uğur Yeşilçimen, art arda yeni mucizeler yaşadı. Gizemli olayı Esra Erol çözdü. Detaylar haberimizde…
17 günlük bebekken Antalya'da Hüseyin Dere aracılığıyla evlatlık verilen 26 yaşındaki Uğur Yeşilçimen, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'un kapısını çaldı.
Annesini arayan Hüseyin Yeşilçimen, ailesine dair bilgileri kara kutu olarak nitelendirdiği Hüseyin Dere'den öğrendiğini anlattı.
Hüseyin Dere, kendisine annesinin adının 'Burcu Güneş', teyzesinin ise 'Burçin Güneş' olduğunu söylemişti.
Çok geçmeden Esra Erol'da canlı yayınında, bu bilgiler doğrultusunda o zamanlar gazinoda çalışan Burcu ve Burçin Güneş adındaki iki kız kardeşe ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.
Uğur Yeşilçimen'in annesinin teyzesi canlı yayına bağlanarak, Uğur Yeşilçimen'in annesi Burçin'in beş yıl önce kötü hastalıktan öldüğünü söyledi.