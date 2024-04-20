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ESRA EROL'DA GALERİ

26 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu! Uğur Yeşilçimen’in ‘öldü’ sandığı annesi teyzesi çıktı!

GİRİŞ TARİHİ: 20.04.2024, 14:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.04.2024, 14:51
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26 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu! Uğur Yeşilçimen’in ‘öldü’ sandığı annesi teyzesi çıktı!

Evli ve 2 çocuk babası 26 yaşındaki Uğur Yeşilçimen, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'da programına geldi. 17 günlük bir bebekken evlatlık verilen Uğur Yeşilçam'ın hikayesi ilginçti. Canlı yayında öldüğü söylenen annesinin aslında teyzesi olduğunu öğrenen Uğur Yeşilçimen, art arda yeni mucizeler yaşadı. Gizemli olayı Esra Erol çözdü. Detaylar haberimizde…

26 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu! Uğur Yeşilçimen’in ‘öldü’ sandığı annesi teyzesi çıktı!

17 günlük bebekken Antalya'da Hüseyin Dere aracılığıyla evlatlık verilen 26 yaşındaki Uğur Yeşilçimen, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'un kapısını çaldı.

26 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu! Uğur Yeşilçimen’in ‘öldü’ sandığı annesi teyzesi çıktı!

Annesini arayan Hüseyin Yeşilçimen, ailesine dair bilgileri kara kutu olarak nitelendirdiği Hüseyin Dere'den öğrendiğini anlattı.

26 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu! Uğur Yeşilçimen’in ‘öldü’ sandığı annesi teyzesi çıktı!

Hüseyin Dere, kendisine annesinin adının 'Burcu Güneş', teyzesinin ise 'Burçin Güneş' olduğunu söylemişti.

26 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu! Uğur Yeşilçimen’in ‘öldü’ sandığı annesi teyzesi çıktı!

Uğur Yeşilçimen'in bir de İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Hasan adında bir dedesi olduğunu anlatmıştı.

26 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu! Uğur Yeşilçimen’in ‘öldü’ sandığı annesi teyzesi çıktı!

Çok geçmeden Esra Erol'da canlı yayınında, bu bilgiler doğrultusunda o zamanlar gazinoda çalışan Burcu ve Burçin Güneş adındaki iki kız kardeşe ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

26 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu! Uğur Yeşilçimen’in ‘öldü’ sandığı annesi teyzesi çıktı!

Esra Erol'da canlı yayınına ihbarlar yağdı.

26 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu! Uğur Yeşilçimen’in ‘öldü’ sandığı annesi teyzesi çıktı!

Uğur Yeşilçimen'in annesinin teyzesi canlı yayına bağlanarak, Uğur Yeşilçimen'in annesi Burçin'in beş yıl önce kötü hastalıktan öldüğünü söyledi.

26 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu! Uğur Yeşilçimen’in ‘öldü’ sandığı annesi teyzesi çıktı!

Acı haberi alan Uğur Yeşilçimen, gözyaşlarına hakim olamadı.

26 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu! Uğur Yeşilçimen’in ‘öldü’ sandığı annesi teyzesi çıktı!

Dört kardeşi olduğunu öğrenen Uğur Yeşilçimen, kardeşlerini görmek istediğini söyledi.

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