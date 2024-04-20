26 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu! Uğur Yeşilçimen’in ‘öldü’ sandığı annesi teyzesi çıktı!

Evli ve 2 çocuk babası 26 yaşındaki Uğur Yeşilçimen, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'da programına geldi. 17 günlük bir bebekken evlatlık verilen Uğur Yeşilçam'ın hikayesi ilginçti. Canlı yayında öldüğü söylenen annesinin aslında teyzesi olduğunu öğrenen Uğur Yeşilçimen, art arda yeni mucizeler yaşadı. Gizemli olayı Esra Erol çözdü. Detaylar haberimizde…