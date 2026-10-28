33 yıllık mucize Esra Erol'da gerçek oldu!

27 Ekim 2026 tarihli yayında Turgay Baştürk'ün biyolojik ailesini bulma arayışında önemli bir gelişme yaşandı. Programda, çocuk yaşta başka bir aileye verilen Turgay'ın geçmişine ilişkin tanık anlatımları değerlendirildi.
Turgay Baştürk, küçük yaşta öz ailesinden ayrıldığını ve kendisini büyüten aileye nasıl verildiğini öğrenmek istediğini anlattı.
Canlı yayına bağlanan bir tanık, Turgay'ın biyolojik babasının İbrahim Şahin, annesinin ise Sevgi olduğunu öne sürdü.
Yayına bağlanan tanığın aktarımına göre, gerçek anne ve babanın ayrılmasının ardından çocukların farklı ailelere verildiği iddia edildi.
Programın en önemli gelişmesi canlı yayın sırasında gerçekleşti. Turgay'ın kendisi gibi çocukken başka bir aileye verilen öz ablası Merve bulundu. Merve, yıllardır kardeşini aradığını söyledi.