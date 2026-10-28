ESRA EROL'DA GALERİ

33 yıllık mucize Esra Erol'da gerçek oldu!

GİRİŞ TARİHİ: 28.10.2026 15:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.10.2026 15:28
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33 yıllık mucize Esra Erol'da gerçek oldu!

27 Ekim 2026 tarihli yayında Turgay Baştürk'ün biyolojik ailesini bulma arayışında önemli bir gelişme yaşandı. Programda, çocuk yaşta başka bir aileye verilen Turgay'ın geçmişine ilişkin tanık anlatımları değerlendirildi.

33 yıllık mucize Esra Erol'da gerçek oldu!

Turgay Baştürk, küçük yaşta öz ailesinden ayrıldığını ve kendisini büyüten aileye nasıl verildiğini öğrenmek istediğini anlattı.

33 yıllık mucize Esra Erol'da gerçek oldu!

Canlı yayına bağlanan bir tanık, Turgay'ın biyolojik babasının İbrahim Şahin, annesinin ise Sevgi olduğunu öne sürdü.

33 yıllık mucize Esra Erol'da gerçek oldu!

Yayına bağlanan tanığın aktarımına göre, gerçek anne ve babanın ayrılmasının ardından çocukların farklı ailelere verildiği iddia edildi.

33 yıllık mucize Esra Erol'da gerçek oldu!

Programın en önemli gelişmesi canlı yayın sırasında gerçekleşti. Turgay'ın kendisi gibi çocukken başka bir aileye verilen öz ablası Merve bulundu. Merve, yıllardır kardeşini aradığını söyledi.

33 yıllık mucize Esra Erol'da gerçek oldu!

Samsun'dan canlı yayına katılan Merve: ''Ben senin ablanım Turgay'' dedi.

33 yıllık mucize Esra Erol'da gerçek oldu!

Gelişmeler ve daha fazlası hafta içi her gün 16.00'da Esra Erol'da...

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