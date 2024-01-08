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ESRA EROL'DA GALERİ

Aldatıldığını iddia eden Fikri: "Kalbimi yıktılar da beynimi yıkamadılar!"

GİRİŞ TARİHİ: 08.01.2024, 17:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.01.2024, 18:10
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Aldatıldığını iddia eden Fikri: "Kalbimi yıktılar da beynimi yıkamadılar!"

atv ekranının ilgiyle izlenen programı Esra Erol'da yine gündeme bomba gibi düşen bir konuyla seyircisini ekrana kilitledi.

Aldatıldığını iddia eden Fikri: "Kalbimi yıktılar da beynimi yıkamadılar!"

"Karım Büşra, beni komşumun oğlu Ali Dilek ile aldattı" diyerek Esra Erol canlı yayınına katılan Fikri Şahan, boşanmak için yardım istedi.

Aldatıldığını iddia eden Fikri: "Kalbimi yıktılar da beynimi yıkamadılar!"

Büşra'nın evden kaçtığını ifade eden Fikri Şahan, "Şu an babasının yanında ama Ali ile ilişkisi var. Bana itiraf etti" diyerek boşanma isteğini tekrarladı.

Aldatıldığını iddia eden Fikri: "Kalbimi yıktılar da beynimi yıkamadılar!"

Eşinin ve kayınpederinin canlı yayına bağlanmasıyla birlikte sinirlenen Fikri Şahan, "Boşan benden kurtulayım" dedi.

Aldatıldığını iddia eden Fikri: "Kalbimi yıktılar da beynimi yıkamadılar!"

Kocasını aldatmakla suçlanan Büşra Şahan ise "Aldatma yok. Bana kendisi de söyledi, bunlar görümcem Gülcan'ın başının altından çıkan yalanlar" sözlerini kullandı.

Aldatıldığını iddia eden Fikri: "Kalbimi yıktılar da beynimi yıkamadılar!"

Gülcan ise Büşra'nın sözlerine sert tepki göstererek ilişkiye dair görüntüler olduğunu öne sürdü.

Aldatıldığını iddia eden Fikri: "Kalbimi yıktılar da beynimi yıkamadılar!"

Karşılıklı ağır suçlamaların yer aldığı Esra Erol canlı yayınında eşinden boşanmak istediğini söyleyen Büşra, "Fikri'nin tek amacı beni rezil etmek" ifadelerini kullandı.

Aldatıldığını iddia eden Fikri: "Kalbimi yıktılar da beynimi yıkamadılar!"

Fikri ise boşanmak istediğini, tek şartının karısının her şeyi itiraf etmesi olduğunu belirtti.

Aldatıldığını iddia eden Fikri: "Kalbimi yıktılar da beynimi yıkamadılar!"

Fikri ve Büşra çifti hangi kararı verecek? İki çocuk sahibi çift boşanacak mı?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da atv'de!

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