Aldatıldığını iddia eden Fikri: "Kalbimi yıktılar da beynimi yıkamadılar!"

atv ekranının ilgiyle izlenen programı Esra Erol'da yine gündeme bomba gibi düşen bir konuyla seyircisini ekrana kilitledi.
"Karım Büşra, beni komşumun oğlu Ali Dilek ile aldattı" diyerek Esra Erol canlı yayınına katılan Fikri Şahan, boşanmak için yardım istedi.
Büşra'nın evden kaçtığını ifade eden Fikri Şahan, "Şu an babasının yanında ama Ali ile ilişkisi var. Bana itiraf etti" diyerek boşanma isteğini tekrarladı.
Eşinin ve kayınpederinin canlı yayına bağlanmasıyla birlikte sinirlenen Fikri Şahan, "Boşan benden kurtulayım" dedi.
Kocasını aldatmakla suçlanan Büşra Şahan ise "Aldatma yok. Bana kendisi de söyledi, bunlar görümcem Gülcan'ın başının altından çıkan yalanlar" sözlerini kullandı.
Karşılıklı ağır suçlamaların yer aldığı Esra Erol canlı yayınında eşinden boşanmak istediğini söyleyen Büşra, "Fikri'nin tek amacı beni rezil etmek" ifadelerini kullandı.
Fikri ve Büşra çifti hangi kararı verecek? İki çocuk sahibi çift boşanacak mı?
Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da atv'de!