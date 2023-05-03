Esra Erol gözyaşlarına boğuldu. "Yazıklar olsun..."

atv ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da herkesi derinden etkileyen bir olayı incelemeye başladı.
Orçun Kalafat, 12 yaşındaki kızı Sıla Tuana Kalafat'ın kayıp olduğunu belirterek ünlü sunucudan yardım istedi.
Yaşanan olay sonrası annenin tepkisizliği Esra Erol'u çılgına çevirdi. Erol canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.
"Ben bu adamın bu cezayı aldığını görmek istiyorum. Bu ülkede adalet var çocukları koruyacağız.Eğer biz Sıla'yı ev SIla gibi yavrularımızı koruyamıyorsak hepimize yazıklar olsun. "
"Bir anne bana beraber gitmişlerdir diyorsa, Sıla bulunduktan sonra elini kolunu sallıyorsa yazıklar olsun.İç işleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum."