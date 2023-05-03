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ESRA EROL'DA GALERİ

Esra Erol gözyaşlarına boğuldu. "Yazıklar olsun..."

GİRİŞ TARİHİ: 03.05.2023, 16:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.05.2023, 16:51
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Esra Erol gözyaşlarına boğuldu. "Yazıklar olsun..."

Başarılı sunucu Esra Erol canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Esra Erol gözyaşlarına boğuldu. "Yazıklar olsun..."

atv ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da herkesi derinden etkileyen bir olayı incelemeye başladı.

Esra Erol gözyaşlarına boğuldu. "Yazıklar olsun..."

Orçun Kalafat, 12 yaşındaki kızı Sıla Tuana Kalafat'ın kayıp olduğunu belirterek ünlü sunucudan yardım istedi.

Esra Erol gözyaşlarına boğuldu. "Yazıklar olsun..."

42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç'in 12 yaşındaki Sıla Tuana'yı kaçırdığı ortaya çıktı.

Esra Erol gözyaşlarına boğuldu. "Yazıklar olsun..."

Yaşanan olay sonrası annenin tepkisizliği Esra Erol'u çılgına çevirdi. Erol canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Esra Erol gözyaşlarına boğuldu. "Yazıklar olsun..."

"Ben bu adamın bu cezayı aldığını görmek istiyorum. Bu ülkede adalet var çocukları koruyacağız.Eğer biz Sıla'yı ev SIla gibi yavrularımızı koruyamıyorsak hepimize yazıklar olsun. "

Esra Erol gözyaşlarına boğuldu. "Yazıklar olsun..."

"Bir anne bana beraber gitmişlerdir diyorsa, Sıla bulunduktan sonra elini kolunu sallıyorsa yazıklar olsun.İç işleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum."

Esra Erol gözyaşlarına boğuldu. "Yazıklar olsun..."

"Bu çouğu annenin sevgisinden ve eve gelen arkadaşından koruyamıyorsak yazıklar olsun bize... Ağlayacağım... Benim çocuğu kaçırdı demiyor"

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