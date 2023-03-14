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ESRA EROL'DA GALERİ

Esra Erol stüdyosunda gergin anlar...

GİRİŞ TARİHİ: 14.03.2023, 17:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.03.2023, 17:39
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Esra Erol stüdyosunda gergin anlar...

Veli Öztürk, 11 yaşındaki çocuğunun eşi Şengül Öztürk tarafından kaçırıldığı iddiasıyla Esra Erol'un kapısını çaldı.

Esra Erol stüdyosunda gergin anlar...

2010 yılında evlenen Veli Öztürk ve eşi Şengül Öztürk çifti arasında gerilim tırmandı.

Esra Erol stüdyosunda gergin anlar...

Canlı yayında işlenen konuda şok detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Esra Erol stüdyosunda gergin anlar...

Veli Öztürk'ün iş için İstanbul'a geldiğinde annesinin Şengül Öztürk'ü evde uygunsuz bir şekilde yakaladığı edildi.

Esra Erol stüdyosunda gergin anlar...

Şengül Öztürk, eşinin Sebahattin isimli bir başka adamla aşk yaşadığını anlattı.

Esra Erol stüdyosunda gergin anlar...

11 yaşındaki kızının her şeyi bildiğini, bu yüzden annesi tarafından tehdit edildiği öne sürdü.

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