Esra Erol stüdyosunda gergin anlar...

Veli Öztürk, 11 yaşındaki çocuğunun eşi Şengül Öztürk tarafından kaçırıldığı iddiasıyla Esra Erol'un kapısını çaldı. 2010 yılında evlenen Veli Öztürk ve eşi Şengül Öztürk çifti arasında gerilim tırmandı. Canlı yayında işlenen konuda şok detaylar ortaya çıkmaya başladı. Veli Öztürk'ün iş için İstanbul'a geldiğinde annesinin Şengül Öztürk'ü evde uygunsuz bir şekilde yakaladığı edildi. Şengül Öztürk, eşinin Sebahattin isimli bir başka adamla aşk yaşadığını anlattı. 11 yaşındaki kızının her şeyi bildiğini, bu yüzden annesi tarafından tehdit edildiği öne sürdü.