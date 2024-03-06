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Esra Erol'da akılalmaz olay!

GİRİŞ TARİHİ: 06.03.2024, 17:27 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.03.2024, 17:35
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Esra Erol'da akılalmaz olay!

Esra Erol'da programına katılan Sabriye Azak, kızının kendisinin 70 yaşındaki eski sevgilisiyle evlendiğini iddia etti. Sabriye Azak'ın canlı yayına birlikte katıldığı ve kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi olan Murat'ın evli olduğu programda ortaya çıktı. Murat'ın, 5 çocuklu Yıldız adındaki bir kadını kaçırıp öldürdüğü iddiaları stüdyoyu karıştırdı. İşte izleyenleri şoke eden olayın detayları...

Esra Erol'da akılalmaz olay!

atv'nin ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da yaşananlar yine Türkiye'nin gündemine oturdu.

Esra Erol'da akılalmaz olay!

Esra Erol'da programına katılan Sabriye Azak, 32 yaşındaki kızı Nermin Günaydın'ın kendisinden 38 yaş büyük Nejat Çakır ile evlendiğini söyledi. Sabriye Azak, "Nejat Çakır daha önce benim sevgilimdi" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Esra Erol'da akılalmaz olay!

Nejat ile aşk yaşadığı dönemde kızının 9 yaşında olduğunu söyleyen Sabriye Azak, "Kızım 'anne eski sevgilinle evlendim' diyerek evden kaçtı" dedi.

Esra Erol'da akılalmaz olay!

Kızını 10 yıldır görmediğini ve haber alamadığını söyleyen Sabriye Azak, "Ben Nejat ile bir arkadaş vasıtasıyla tanıştım. Sonra Nejat bey ile dini nikahlı birliktelik yaşadım. Benim kızım onun yanına geldiğinde 9 yaşındaydı. Kızımı ona emanet ettim, gözüm kapalı güvendim" dedi.

Esra Erol'da akılalmaz olay!

Canlı yayına bağlanan Nejat'ın arkadaşının oğlu İsa ise, 70 yaşındaki Nejat ile 32 yaşındaki Nermin'in bir çocuğu olduğunu söyledi.

Esra Erol'da akılalmaz olay!

Sabriye Azak'ın canlı yayına birlikte katıldığı kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Murat'ın evli olduğu ise programda ortaya çıktı.

Esra Erol'da akılalmaz olay!

İsmini vermek istemeyen bir izleyici Murat'ın 5 çocuklu Yıldız adındaki bir kadını kaçırıp öldürdüğünü iddia etti.

Esra Erol'da akılalmaz olay!

Duyduklarından sonra kendisinden 24 yaş küçük sevgilisiyle tartışan Sabriye Azak, "Ben bu söylenenleri yeni duyuyorum" dedi.

Esra Erol'da akılalmaz olay!

Ortaya atılan iddiaların ardından Sabriye Azak, "Murat beni kemerle dövüyordu. Benim peşimi bırakmadı. Evime çöktü. Murat beni kendi evimde 2 gün aç susuz bıraktı" dedi.

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