Esra Erol'da akılalmaz olay!

Kızını 10 yıldır görmediğini ve haber alamadığını söyleyen Sabriye Azak, "Ben Nejat ile bir arkadaş vasıtasıyla tanıştım. Sonra Nejat bey ile dini nikahlı birliktelik yaşadım. Benim kızım onun yanına geldiğinde 9 yaşındaydı. Kızımı ona emanet ettim, gözüm kapalı güvendim" dedi.