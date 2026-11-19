atv ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programında gündeme gelen sıra dışı olay, stüdyoda şaşkınlık yarattı. Eşiyle yaşadığı sorunları çözmek ve yeniden barışmak amacıyla programa katılan Tuğçe'nin canlı yayında
anlattıkları hem güldürdü hem düşündürdü.
Tuğçe, geçmişte ilişki yaşadığı Necati isimli kişinin kendisine ulaşmak için dikkat çekici bir yönteme başvurduğunu iddia etti. Genç kadın, eski sevgilisinin kuzeni Necati'nin yüzüne benzeyen bir maske takarak karşısına çıktığını ileri sürdü.
Olayın ayrıntılarını anlatan Tuğçe, karşısındaki kişinin kuzeni olduğunu düşündüğünü ve bu nedenle başlangıçta şüphelenmediğini söyledi. "Maske takmış muhtmemelen nasıl tanıyamadım!" diyen Tuğçe, Esra Erol'un maskenin nasıl bir maske olduğunu sorması üzerine ise balmumu maskeye benzediğini ifade etti.
Tuğçe, karşısındaki kişinin konuşma sesinin kuzenine benzemediğini fark ettiğini ancak yaşadığı şaşkınlık nedeniyle durumu o anda çözemediğini anlattı. Eski sevgilisinin kendisini kandırmak için böyle bir yönteme başvurduğunu öne süren Tuğçe'nin açıklamaları stüdyoda şaşkınlıkla karşılandı.
Recai, yaşananların ardından evliliğini sürdürmek istemediğini belirterek boşanmak için mahkemeye başvuracağını açıkladı. Stüdyodan ayrılacağını da söyleyen Recai'nin kararı, programın en dikkat çeken anlarından biri oldu.