Olayın ayrıntılarını anlatan Tuğçe, karşısındaki kişinin kuzeni olduğunu düşündüğünü ve bu nedenle başlangıçta şüphelenmediğini söyledi. "Maske takmış muhtmemelen nasıl tanıyamadım!" diyen Tuğçe, Esra Erol'un maskenin nasıl bir maske olduğunu sorması üzerine ise balmumu maskeye benzediğini ifade etti.