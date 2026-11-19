Evladının canından endişe duyan İbrahim Yaşa, 29 yaşındaki 2 çocuk annesi kızı Yıldız Koca'nın 5 Kasım'da kaybolduğunu söyleyerek Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Kızının kaybolmasının ardından damadı iddialarda bulunurken, canlı yayında yüzleşme yaşandı. Yasin Koca karısının evden 6 valizle gittiğini söylerken, kafada kalan soru işaretlerine de yanıt verdi. Damadının babasının ifadesine de inanmayan İbrahim Yaşa, kızının öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Müge Anlı ekibi araştırmalarını sürdürürken yayın ihbar kabul eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün görevlendirdiği çalışanlar Yasin Koca'nın evinde araştırma yaptı. Ailenin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun desteği belirlemek amacıyla Sultangazi Belediyesi harekete geçti. Sultangazi Belediyesi'dan gelen ekipler evde kullanılmayan eşyaları temizleyerek, küçük çocuklara yemek bıraktı.

Yasin Koca, 5 Kasım'dan beri haber alınamayan karısının evden 6 valizle evden ayrıldığını öne sürmüştü. Müge Anlı ekibi Yıldız Koca'nın yaşadığı evin oraya giderek komşularıyla konuştu. Komşuların anlattığına göre 2 çocuk annesinin valizlerle gitmesi mümkün değildi. Yıldız Koca'yı kaybolduğu söylenen tarihten 2 gün önce koşarcasına bir şekilde uzaklaşırken gördüğü söylenen komşusu da önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız Koca'nın kaçar gibi bir yere gittiğini söyleyen komşusu, "Elinde hiçbir şey yoktu ve arabaya da binmedi" dedi.

Devine Osaigbovo, İrlanda'dan Nijerya'ya gitmek üzere geldiği İstanbul'da kaybolan 63 yaşındaki babası Augustine Osaigbovo'yu bulmak için Müge Anlı'ya geldi. Babasının demans hastası olduğunu söyleyen Devine, babasının İstanbul'a aktarmalı uçuş için geldiğini söyledi. Müge Anlı ekibi 63 yaşındaki Augustine Osaigbovo'yu bulmukk için Sultanahmet yakınlarında arama yaptı. Saatler sonra güzel haber geldi ve Müge Anlı yine bir mucizeye imza attı. Havalimanına gittiğinde rahatsızlandığı ortaya çıkan demans hastası 63 yaşındaki Augustine Osaigbovo'nun Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde olduğu açıklandı.

Çorum'dan gelen Pınar Ak, 57 yaşındaki annesinin evlilik vaadiyle kandırılıp, yaşadıkları yerden götürüldüğünü iddia etmişti. Aylardır annesinden haber alamayan Pınar Ak'a güzel haberi Müge Anlı canlı yayında verdi. Çobanlık yapan Dursun ile aynı evde yaşadığı ortaya çıkan Döndü Ak, aylar sonra Müge Anlı'da bulundu. Annesinin zorla tutulduğunu söyleyen Pınar Ak ise duydukları karşısında sinirlerine hakim olamadı. Döndü Ak, Dursun ile evlenmek istediğini açıklayarak kızına kendisini unutmasını söyledi.