Esra Erol'da sır perdesi aralanıyor!

16 yaşındaki İ.S.'nin yengesi Besime tarafından kaçırılması üzerine aile Esra Erol'un kapısını çaldı.
4 aydır her yerde aranan İ.S.'yi Esra Erol buldu. Kayıp İ.S. canlı yayında Eyüpsultan Emniyet Ekipleri tarafından teslim alınarak devlet korumasına alındı.
İntihar eden kardeşlerin ölümünden sorumlu tutulan baba ise günler sonra ilk kez Esra Erol'da canlı yayına katıldı.
Çocuklarının intiharında delillerin Besime'yi gösterdiğini öne süren baba Yasin "İsmail intihar ederken yanında sadece Besime vardı" dedi.