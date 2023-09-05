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ESRA EROL'DA GALERİ

Esra Erol'da sır perdesi aralanıyor!

GİRİŞ TARİHİ: 05.09.2023, 15:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.09.2023, 16:50
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Esra Erol'da sır perdesi aralanıyor!

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olayda sır perdeleri aralanıyor.

Esra Erol'da sır perdesi aralanıyor!

16 yaşındaki İ.S.'nin yengesi Besime tarafından kaçırılması üzerine aile Esra Erol'un kapısını çaldı.

Esra Erol'da sır perdesi aralanıyor!

4 aydır her yerde aranan İ.S.'yi Esra Erol buldu. Kayıp İ.S. canlı yayında Eyüpsultan Emniyet Ekipleri tarafından teslim alınarak devlet korumasına alındı.

Esra Erol'da sır perdesi aralanıyor!

İntihar eden kardeşlerin ölümünden sorumlu tutulan baba ise günler sonra ilk kez Esra Erol'da canlı yayına katıldı.

Esra Erol'da sır perdesi aralanıyor!

Gelini Besime'yi suçlayan baba Yasin "Ben çocuklarıma asla işkence etmiyorum" dedi.

Esra Erol'da sır perdesi aralanıyor!

Çocuklarının intiharında delillerin Besime'yi gösterdiğini öne süren baba Yasin "İsmail intihar ederken yanında sadece Besime vardı" dedi.

Esra Erol'da sır perdesi aralanıyor!

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da atv'de.

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