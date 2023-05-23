Kaçan karısına böyle seslendi ‘’Gittiğin kişi beşinci Kocan!’’

İstanbul'da yaşayan Mehmet Yenigün hayat arkadaşı üç yaşındaki çocuğunun annesi Elmas Hanım'ı aramak için Esra Erol'a başvurdu.
13 Mayıs gecesi evi terk eden eşini sabah kalktığında evde bulamayınca şaşkınlık geçirdiğini söyleyen Mehmet Bey'in iddiaları son derece sarsıcıydı.
Mahir Beldek isimli şahıs ile kaçan kadının, çocuğunun da eski eşinin üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı.
'Yeter pes ettim, beni aramayın' diye not yazarak evden ayrılan kadının kaçtığı kişinin ise komşuları olduğu ortaya çıktı.
Mehmet Yenigün'ün iddiasına göre eşi birçok kez evini terk etmiş.
Telefonla yayına bağlanan kadın, Mahir Beldek ile gittiğini, dörtbuçuk aydır gönül ilişkini yaşadığını ve Mahir'in ailesinin de bunu bildiğini kabul etti.
Mehmet Yenigün'ün bir diğer iddiası ise eşi Elmas'ın giderken biriktirdikleri 80 bin TL'yi yanında götürmüş olmasıydı.
Elmas Yenigün ise bu iddialara ''Kesinlikle yalan konuşuyor, bana bunu ispatlasın'' şeklinde cevap verdi.