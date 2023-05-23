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ESRA EROL'DA GALERİ

Kaçan karısına böyle seslendi ‘’Gittiğin kişi beşinci Kocan!’’

GİRİŞ TARİHİ: 23.05.2023, 14:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.05.2023, 15:19
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Kaçan karısına böyle seslendi ‘’Gittiğin kişi 5. Kocan!’’
Kaçan karısına böyle seslendi ‘’Gittiğin kişi 5. Kocan!’’

İstanbul'da yaşayan Mehmet Yenigün hayat arkadaşı üç yaşındaki çocuğunun annesi Elmas Hanım'ı aramak için Esra Erol'a başvurdu.

Kaçan karısına böyle seslendi ‘’Gittiğin kişi 5. Kocan!’’
Kaçan karısına böyle seslendi ‘’Gittiğin kişi 5. Kocan!’’

13 Mayıs gecesi evi terk eden eşini sabah kalktığında evde bulamayınca şaşkınlık geçirdiğini söyleyen Mehmet Bey'in iddiaları son derece sarsıcıydı.

Kaçan karısına böyle seslendi ‘’Gittiğin kişi 5. Kocan!’’
Kaçan karısına böyle seslendi ‘’Gittiğin kişi 5. Kocan!’’

Mahir Beldek isimli şahıs ile kaçan kadının, çocuğunun da eski eşinin üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Kaçan karısına böyle seslendi ‘’Gittiğin kişi 5. Kocan!’’
Kaçan karısına böyle seslendi ‘’Gittiğin kişi 5. Kocan!’’

'Yeter pes ettim, beni aramayın' diye not yazarak evden ayrılan kadının kaçtığı kişinin ise komşuları olduğu ortaya çıktı.

Kaçan karısına böyle seslendi ‘’Gittiğin kişi 5. Kocan!’’
Kaçan karısına böyle seslendi ‘’Gittiğin kişi 5. Kocan!’’

Mehmet Yenigün'ün iddiasına göre eşi birçok kez evini terk etmiş.

Kaçan karısına böyle seslendi ‘’Gittiğin kişi 5. Kocan!’’
Kaçan karısına böyle seslendi ‘’Gittiğin kişi 5. Kocan!’’

''Gittiğin kişi beşinci kocan!''

Kaçan karısına böyle seslendi ‘’Gittiğin kişi 5. Kocan!’’
Kaçan karısına böyle seslendi ‘’Gittiğin kişi 5. Kocan!’’

Telefonla yayına bağlanan kadın, Mahir Beldek ile gittiğini, dörtbuçuk aydır gönül ilişkini yaşadığını ve Mahir'in ailesinin de bunu bildiğini kabul etti.

Kaçan karısına böyle seslendi ‘’Gittiğin kişi 5. Kocan!’’
Kaçan karısına böyle seslendi ‘’Gittiğin kişi 5. Kocan!’’

Mehmet Yenigün'ün bir diğer iddiası ise eşi Elmas'ın giderken biriktirdikleri 80 bin TL'yi yanında götürmüş olmasıydı.

Kaçan karısına böyle seslendi ‘’Gittiğin kişi 5. Kocan!’’
Kaçan karısına böyle seslendi ‘’Gittiğin kişi 5. Kocan!’’

Elmas Yenigün ise bu iddialara ''Kesinlikle yalan konuşuyor, bana bunu ispatlasın'' şeklinde cevap verdi.

Kaçan karısına böyle seslendi ‘’Gittiğin kişi 5. Kocan!’’
Kaçan karısına böyle seslendi ‘’Gittiğin kişi 5. Kocan!’’

Mahir Beldek "Çocuğumu alacağım' diyerek stüdyodaki eşine seslendi.

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