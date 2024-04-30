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Kayıp aşkını Esra Erol'da buldu!

GİRİŞ TARİHİ: 30.04.2024, 15:39 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.04.2024, 15:52
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Kayıp aşkını Esra Erol'da buldu!

Fatma Türkan, sosyal medyadan tanıştığı 10 yaş küçük doktor sevgilisi Selçuk Şenocak'ın kendisini terk ettiğini söyleyerek, ona kavuşmak için stüdyoya geldi.

Kayıp aşkını Esra Erol'da buldu!

Fatma Türkan, sevgilisi Selçuk'un İstanbul'daki bir fakülte hastanesinde çocuk doktorluğu yaptığını, Selçuk ile hiç yüz yüze görüşmediğini anlattı.

Kayıp aşkını Esra Erol'da buldu!

Esra Erol aralarında yaş farkı olup olmadığını sordu.

Kayıp aşkını Esra Erol'da buldu!

Fatma Türkan, Selçuk'un kendisinden 10 yaş küçük olduğunu söyledi. Aşkın yaşı olmadığını söyleyen Esra Erol neden ayrıldıklarını sordu.

Kayıp aşkını Esra Erol'da buldu!

Fatma Türkan en son konuştuklarında Selçuk'un "aramızdaki yaş farkından dolayı teyzem ilişkimizi onaylamadı, ayrılmak zorundayız" dediğini ve ilişkiyi sonlandırdığını bir daha ona ulaşamadığını belirtti.

Kayıp aşkını Esra Erol'da buldu!

Fatma Türkan'ın her yerde aradığı sevgilisi Selçuk Şenocak yayına bağlandı. Selçuk Bey, "o benim annem yaşında kadın, 7 ay da görüşmedik, 3 gün mesajlaştık" dedi.

Kayıp aşkını Esra Erol'da buldu!

Esra Erol "doktor musunuz?" diye sorunca Selçuk Şenocak doktor olmadığını, doktorluk mesleğini sevdiği için yalan söylediğini, belirtti.

Kayıp aşkını Esra Erol'da buldu!

Yayına bağlanan izleyici şok bir iddiada bulundu. Selçuk Şenocak'ın farklı kimliklerle sosyal medyada yaş ortalaması büyük kadınları dolandırdığını, Fatma Hanım'ı dolandıramayacağını anlayınca onunla bağını kestiğini söyledi.

Kayıp aşkını Esra Erol'da buldu!

Fatma Türkan'ın kızı Ayla Hanım annesinin bakıcılık yaparak para kazandığını, son birkaç ayda çok para harcadığından bahsetti.

Kayıp aşkını Esra Erol'da buldu!

Ayla Hanım, Selçuk'un annesini parasını yediğini iddia edince Fatma Türkan Hanım "ben kimseye para vermedim" dedi.

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