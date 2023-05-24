MİT görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı

Mit görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı

Anne Şefika Durmaz, kızının başhekim dediği şahısa "Benden izin almadınız, kızımı geri getirin" şeklinde mesaj attığını,

kızının da kendisine 'Beni buradan kurtar' dediğini belirtti.