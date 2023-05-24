MİT görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı

Ecenur Durmaz'ı aramak için, anne ve babası canlı yayına geldi.
Gözü yaşlı anne kızlarının hastanede stajyer olarak çalıştığını, "Başhekim'in yanındayım. MİT'te görevli, beni de yanında götürüyor; yaralılara müdahale ediyoruz' dediğini anlattı.
Anne Şefika Hanım, Ecenur Durmaz'ın 'Ben göreve gidiyorum, telefonda konuşuruz' dediğini ama kendisini sürekli farklı farklı numaralardan aradığını söyledi.
Anne Şefika Durmaz, kızının başhekim dediği şahısa "Benden izin almadınız, kızımı geri getirin" şeklinde mesaj attığını,
kızının da kendisine 'Beni buradan kurtar' dediğini belirtti.
20 gündür kızlarından haber alamadıklarını söyleyen anne ve baba, kızlarının altı aydır staj yaptığını, ara sıra eve geldiğini, "Ankara'dayım" diye kendilerini geçiştirdiğinden bahsetti.
Ürhan Durmaz: Kızım ''Beni MİT'e kaydettiler. 25 yaşından sonra yüzümü görebileceksiniz'' dedi.
''Çağdaş Uludağ (Kartal Lakaplı) kişi bize Ecenur'u buluruz'' dedi.
Yayına bağlanan Çağdar Uludağ, Ecenur'un yasadışı işler yaptığını, yasaklı madde satışında aracılık yaptığını söyledi.