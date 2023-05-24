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MİT görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı

GİRİŞ TARİHİ: 24.05.2023, 15:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.05.2023, 16:10
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Mit görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı
Mit görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı

Ecenur Durmaz'ı aramak için, anne ve babası canlı yayına geldi.

Mit görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı
Mit görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı

Gözü yaşlı anne kızlarının hastanede stajyer olarak çalıştığını, "Başhekim'in yanındayım. MİT'te görevli, beni de yanında götürüyor; yaralılara müdahale ediyoruz' dediğini anlattı.

Mit görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı
Mit görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı

Anne Şefika Hanım, Ecenur Durmaz'ın 'Ben göreve gidiyorum, telefonda konuşuruz' dediğini ama kendisini sürekli farklı farklı numaralardan aradığını söyledi.

Mit görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı
Mit görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı

''Kızım, beni kurtarın" dedi.

Mit görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı
Mit görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı

Anne Şefika Durmaz, kızının başhekim dediği şahısa "Benden izin almadınız, kızımı geri getirin" şeklinde mesaj attığını,
kızının da kendisine 'Beni buradan kurtar' dediğini belirtti.

Mit görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı
Mit görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı

20 gündür kızlarından haber alamadıklarını söyleyen anne ve baba, kızlarının altı aydır staj yaptığını, ara sıra eve geldiğini, "Ankara'dayım" diye kendilerini geçiştirdiğinden bahsetti.

Mit görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı
Mit görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı

Ürhan Durmaz: Kızım ''Beni MİT'e kaydettiler. 25 yaşından sonra yüzümü görebileceksiniz'' dedi.

Mit görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı
Mit görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı

''Çağdaş Uludağ (Kartal Lakaplı) kişi bize Ecenur'u buluruz'' dedi.

Mit görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı
Mit görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı

Yayına bağlanan Çağdar Uludağ, Ecenur'un yasadışı işler yaptığını, yasaklı madde satışında aracılık yaptığını söyledi.

Mit görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı
Mit görevlisiyim dedi, yasaklı madde satıcısı çıktı

Durmaz ailesi ise kızlarının yerini Çağdaş Uludağ'ın bildiğini ifade etti.

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