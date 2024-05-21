Öğretmen Seda'nın hikayesi...

7 Ekim 1991'de henüz üç yaşındayken İstanbul Bahçelievler çocuk yurduna bırakılan Seda Kurt, biyolojik ailesini aramak için programa geldi.
33 yıllık mucize gerçek oldu ve Seda'nın biyolojik ailesi bulundu. Ablasının hayatta olmadığını öğrenenen Seda'ya Esra Erol gerçek annenin stüdyoya geldiğini açıkladı.
Seda Kurt, "Keşke ablamdan haberdar olsaydım. Onu da yanımıza alırdık. O da yaşıyor olurdu" dedi. Seda Kurt programa ilk katıldığında Esra Erol'un "Anne ve baban hayatta değil" demesini beklediğini söyledi.
Esra Erol sadece biyolojik annenin değil daha birçok kişinin geldiğini belirtti. Seda Hanım, biyolojik annenin "stüdyoya gelmeyeceğim" dememesiyle birlikte kendini büyüten annesine de teşekkür etmemesine çok kırıldığını söyledi.
Seda Kurt "Ben bir öğretmenim. Öğrencilerimi ve ailelerini göze alarak buraya kadar geldim. Ama o stüdyoya gelmeyi göze almadı. Bir kere daha kırıldım" dedi.
Seda Kurt "Ben devlet memuruyum. Öğretmenim. Ben bile ekrana çıktım. Sen neden gelmedin?" diye sordu.
Esra Erol "Seda'yı bıraktıktan sonra Seher'e kim baktı? Seher kimin yanındayken intihar etti, balkondan düştü?" diye sordu.
Yayına gelen amca Zeki Bey kız kardeşinin Seher'e baktığını, Seher'in onun yanındayken intihar ettiğini, olayın peşine düştüklerini ama bulamadıklarını açıkladı.