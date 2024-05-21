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ESRA EROL'DA GALERİ

Öğretmen Seda'nın hikayesi...

GİRİŞ TARİHİ: 21.05.2024, 15:40 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.05.2024, 15:57
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Öğretmen Seda'nın hikayesi...

7 Ekim 1991'de henüz üç yaşındayken İstanbul Bahçelievler çocuk yurduna bırakılan Seda Kurt, biyolojik ailesini aramak için programa geldi.

Öğretmen Seda'nın hikayesi...

33 yıllık mucize gerçek oldu ve Seda'nın biyolojik ailesi bulundu. Ablasının hayatta olmadığını öğrenenen Seda'ya Esra Erol gerçek annenin stüdyoya geldiğini açıkladı.

Öğretmen Seda'nın hikayesi...

Seda Kurt, "Keşke ablamdan haberdar olsaydım. Onu da yanımıza alırdık. O da yaşıyor olurdu" dedi. Seda Kurt programa ilk katıldığında Esra Erol'un "Anne ve baban hayatta değil" demesini beklediğini söyledi.

Öğretmen Seda'nın hikayesi...

Esra Erol sadece biyolojik annenin değil daha birçok kişinin geldiğini belirtti. Seda Hanım, biyolojik annenin "stüdyoya gelmeyeceğim" dememesiyle birlikte kendini büyüten annesine de teşekkür etmemesine çok kırıldığını söyledi.

Öğretmen Seda'nın hikayesi...

Esra Erol biyolojik annenin şu an binada olduğunu ama stüdyoya gelmeyi reddettiğini söyledi.

Öğretmen Seda'nın hikayesi...

Seda Kurt "Ben bir öğretmenim. Öğrencilerimi ve ailelerini göze alarak buraya kadar geldim. Ama o stüdyoya gelmeyi göze almadı. Bir kere daha kırıldım" dedi.

Öğretmen Seda'nın hikayesi...

Seda Kurt "Ben devlet memuruyum. Öğretmenim. Ben bile ekrana çıktım. Sen neden gelmedin?" diye sordu.

Öğretmen Seda'nın hikayesi...

Esra Erol "Seda'yı bıraktıktan sonra Seher'e kim baktı? Seher kimin yanındayken intihar etti, balkondan düştü?" diye sordu.

Öğretmen Seda'nın hikayesi...

Yayına gelen amca Zeki Bey kız kardeşinin Seher'e baktığını, Seher'in onun yanındayken intihar ettiğini, olayın peşine düştüklerini ama bulamadıklarını açıkladı.

Öğretmen Seda'nın hikayesi...

Seda'nın öz babası Osman Bey de stüdyoya geldi. Baba kız 33 yıl sonra ilk kez stüdyoda kavuştu.

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