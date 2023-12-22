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ESRA EROL'DA GALERİ

Tüm Türkiye'nin önünde kocasına "Bebek Senden Değil" dedi!

GİRİŞ TARİHİ: 22.12.2023, 21:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.12.2023, 21:26
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Tüm Türkiye'nin önünde kocasına "Bebek Senden Değil" dedi!

Esra Erol'da programına katılan Murat Çalıcı, "9 aylık hamile eşim Yıldıray'a kaçtı." diyerek başarılı sunucudan yardım istedi.

Tüm Türkiye'nin önünde kocasına "Bebek Senden Değil" dedi!

Canlı yayına katılan Seda Çalıcı tüm Türkiye'nin önünde eşine "Bebek senden değil" diyerek şok yaşattı.

Tüm Türkiye'nin önünde kocasına "Bebek Senden Değil" dedi!

Bebeğin yanına kaçtığı Yıldıray Dalkıran'dan olduğunu söyleyen Seda Çalıcı eşi Murat Bey'i ikna edemedi.

Tüm Türkiye'nin önünde kocasına "Bebek Senden Değil" dedi!

Bebeğin ısrarla kendisinden olduğunu söyleyen Murat Bey eşi Seda'nın yanına kaçtığı Yıldıray Bey ile yüzleşti.

Tüm Türkiye'nin önünde kocasına "Bebek Senden Değil" dedi!

Yıldıray Bey, " Seda beni aradı bebeğin benden olduğunu söyledi. Seda'nın evli olduğunu bilmiyordum. Beni boşandım diyerek kandırdı." dedi.

Tüm Türkiye'nin önünde kocasına "Bebek Senden Değil" dedi!

Yıldıray Bey, "Seda'nın hastanede DNA testi yaptırdığını söylerek herkesi şoke etti."

Tüm Türkiye'nin önünde kocasına "Bebek Senden Değil" dedi!

Esra Erol'un anne karnındaki bebeğe DNA testi yapılamayacağını söylemesi üzerine Yıldıray Bey neye uğradığını şaşırdı.

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