Tüm Türkiye'nin önünde kocasına "Bebek Senden Değil" dedi!

Esra Erol'da programına katılan Murat Çalıcı, "9 aylık hamile eşim Yıldıray'a kaçtı." diyerek başarılı sunucudan yardım istedi.
Canlı yayına katılan Seda Çalıcı tüm Türkiye'nin önünde eşine "Bebek senden değil" diyerek şok yaşattı.
Bebeğin yanına kaçtığı Yıldıray Dalkıran'dan olduğunu söyleyen Seda Çalıcı eşi Murat Bey'i ikna edemedi.
Bebeğin ısrarla kendisinden olduğunu söyleyen Murat Bey eşi Seda'nın yanına kaçtığı Yıldıray Bey ile yüzleşti.
Yıldıray Bey, " Seda beni aradı bebeğin benden olduğunu söyledi. Seda'nın evli olduğunu bilmiyordum. Beni boşandım diyerek kandırdı." dedi.