Yıllar sonra annesini Esra Erol’da buldu!

27 yaşındaki Arzu Emine Demirbaş, hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Henüz 40 günlükken Trabzon'da çocuk esirgeme kurumunda evlatlık edilen Emine, büyüten aile ile mutlu bir hayatı olduğunu anlattı.