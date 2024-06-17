İlayda ve Haydar'ın son kararı ne?

19 yaşındaki iki çocuk annesi İlayda Deligöz, kocası ve kaynanasından şiddet gördüğünü, onlardan kurtulmak için Esra Erol'a geldiğini açıkladı. İddiaların odağındaki koca Haydar Bey stüdyoya geldi. İddiaların odağındaki kayınvalide Elif Hanım canlı yayında. Elif Hanım gelininin anlattığı kadar şiddet olmadığı, İlayda'nın yalan söylediğini, torunlarını kendisinin büyüttüğü, İlayda'nın kocası askerdeyken gezip tozduğunu, İlayda'da anne sevgisinin olmadığını ifade etti.