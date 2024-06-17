canli-yayin
CANLI YAYIN
Şansımı Seveyim / Yerli Sinema
5
BİLDİRİMLER
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
17 Haziran 2024, Pazartesi 00:00

İlayda ve Haydar'ın son kararı ne?

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

"Karımla kanka olmak istiyorum"

19 yaşındaki iki çocuk annesi İlayda Deligöz, kocası ve kaynanasından şiddet gördüğünü, onlardan kurtulmak için Esra Erol'a geldiğini açıkladı. İddiaların odağındaki koca Haydar Bey stüdyoya geldi. İddiaların odağındaki kayınvalide Elif Hanım canlı yayında. Elif Hanım gelininin anlattığı kadar şiddet olmadığı, İlayda'nın yalan söylediğini, torunlarını kendisinin büyüttüğü, İlayda'nın kocası askerdeyken gezip tozduğunu, İlayda'da anne sevgisinin olmadığını ifade etti.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
‘’Karım kendi kendini döverdi’’ Evleri neden boks ringine döndü?
12 Haziran 2024, Çarşamba
‘’Karım kendi kendini döverdi’’ Evleri neden boks ringine döndü? Esra Erol'da
Gerçek canlı yayında ortaya çıktı! Bebeğin babası kim?
11 Haziran 2024, Salı
Gerçek canlı yayında ortaya çıktı! Bebeğin babası kim? Esra Erol'da
24 yıldır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu
06 Haziran 2024, Perşembe
24 yıldır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu Esra Erol'da
Öğretmen Seda'nın hikayesi...
21 Mayıs 2024, Salı
Öğretmen Seda'nın hikayesi... Esra Erol'da
ARAMA
CANLI YAYIN