Mahmut, eski eşi Şengül ile stüdyoda

Mahmut Bey neden eski eşi Şengül Hanım'la canlı yayına geldi?

Neden oklar Şengül Hanım'a döndü? Anlaşmalı olarak yıllar önce boşanan çift mağdur olduklarını söylediler. Mahmut Bey'in eşi Nahide Sıla'nın, Şengül Hanım'ın çocuklarını istemediği ve kendisine kafayı taktığını dile getirdi. Şengül Hanım yıllardır mağdur olduğunu çocuklarının tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını, Mahmut Bey'le akraba olduğunu hiçbir sorunu olmadığını anlattı.