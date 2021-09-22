Nurgül'ün tek isteği annesi Selver Ayçiçek ve kardeşini bulmak...

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Nurgül Hanım, 2 buçuk aylık hamile olduğunu belirtip İstanbul'a geldiğinde kanaması olduğunu ama müdahale edildiğini, şu an iyi olduğunu, 2 çocuğu olduğunu ve evli olduğunu, 23 yaşında olduğunu, evliliğinde mutlu olduğunu, kaçarak evlendiğini dile getirdi. Nurgül Hanım, kendisini büyüten ailenin çok önemli olduğunu, çok mutlu bir çocukluğu olduğunu, kendisine öz çocuk gibi bakıldığını söyledi. 2005 yılında annesinin kardeşini Kayseri'de dünyaya getirdiği gün babasının vefat ettiğini anlatan Nurgül Hanım, annesinin kendilerine bakamadığını ve kız kardeşi ile kendisini yurda verdiğini, 2006'da kız kardeşini kendisini de 2007 yılında iki ayrı ailenin evlatlık aldığını dile getirdi.