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Can Borcu
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Can Borcu
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2 Mayıs 2025, Cuma
16:00
Rabia, oğlu Fatih'in mezarında
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25 Nisan 2025, Cuma
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24 Nisan 2025, Perşembe
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23 Nisan 2025, Çarşamba
Esra Erol'da
22 Nisan 2025, Salı
Esra Erol'da
21 Nisan 2025, Pazartesi
Esra Erol'da
18 Nisan 2025, Cuma
Esra Erol'da
17 Nisan 2025, Perşembe
Esra Erol'da
16 Nisan 2025, Çarşamba
Esra Erol'da
15 Nisan 2025, Salı
Esra Erol'da
14 Nisan 2025, Pazartesi
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11 Nisan 2025, Cuma
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28 Ağustos 2023, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı
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Esra Erol'da - Pazartesi 16.00
29 Ağustos 2022, Pazartesi
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Esra Erol Pazartesi atv'de
31 Ağustos 2015, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da
31 Ağustos 2015, Pazartesi
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Esra Erol'da
31 Ağustos 2015, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da
Oğlunun mezarına güvercinlerini getirdi
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05 Mart 2025, Çarşamba
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30 Ekim 2024, Çarşamba
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17 Ekim 2024, Perşembe
Borçlarından kaçarak kayıplara karışmıştı Esra Erol buldu
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