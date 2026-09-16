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GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER GALERİ

1. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 16.09.2026 10:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.09.2026 10:45
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1. Bölüm Foto Galeri

Berlin Duvarı'nın yıkıldığı o meşhur günde fotoğraf çekmek için olayların ortasına giren Leyla'nın yolu Kenan'la kesişir.

1. Bölüm Foto Galeri

Annesi Alman, babası Türk olan Leyla iyilik meleği bir genç kadındır.

1. Bölüm Foto Galeri

Türk babası tarafından küçük yaşta terk edilmesi Leyla'nın hayatında derin izler bırakırken, kardeşi Suzi ise onun en hassas noktalarından biridir.

1. Bölüm Foto Galeri

Ve Leyla'nın 'asla' dediği şey gerçekleşir; bir Türk erkeğine aşık olur. Yıldırım hızıyla büyüyen bu aşk, ikisinin de hayatını değiştirecek güçlü bir bağa dönüşür.

1. Bölüm Foto Galeri

Adana'nın varlıklı ve köklü ailelerinden birinin oğlu olan Kenan için ise Leyla'dan vazgeçmek kolay değildir.

1. Bölüm Foto Galeri

Ailesine ve köklerine bağlı olan Kenan, bir yanda ailesine karşı taşıdığı sorumluluklar, diğer yanda Leyla'ya duyduğu büyük aşkla karşı karşıya kalır.

1. Bölüm Foto Galeri

Kenan ve Leyla'nın Berlin'de başlayan büyük aşkı, 90'ların Adana'sına uzanırken iki farklı dünyanın kapıları da birbirine açılır.

1. Bölüm Foto Galeri

Kenan'ın ailesine olan bağlılığı ile Leyla'ya duyduğu büyük aşk arasında nasıl bir yol çizeceği, Leyla'nın ise bu aşk için neleri göze alacağı büyük merak uyandıracak.

1. Bölüm Foto Galeri

1. Bölüm Foto Galeri

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