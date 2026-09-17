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17 Eylül 2026, Perşembe 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

11 aylık Büşra bebeğin acı sonu...
Annesi, babası, amcası, halası, 2 akrabası tutuklandı.

13 yaşındaki kız Yozgat'ta bulundu.

Meryem Yeni, Yozgat'ta kendisinden yaşça büyük birinin yanında bulundu. 13 yaşındaki Meryem, devlet koruması altına alındı.

Abdurrahman Aysu cinayetinde dosya yeniden açıldı. Müge Anlı ilk kez açıklıyor...

Canavarla hisle eziyet çektirerek öldürme, suçu bildirmeme, suç delillerini yok etme ve gizleme suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında hâkim karşısına çıkarılan zanlılardan Soner Aysu, fotoğraf mağduru Asya Çay onun oğlu Umutcan Keskiner tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elif Merve Yılmaz ''öldürüldü'' iddiası... ''Merve'yi Mikail öldürdü, Bilge'nin haberi var''

Yayına bağlanan ismini vermek istemeyen izleyici, 'Mikail'in Merve'yi öldürdüğünü bunu da Ersin ve Bilge'nin bildiğini duydum. Bana arkadaşlarım anlattı bunu onlarda ortamlardan duymuşlar' dedi.

İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümünde şoke eden iddialar...
''Eşi için 'çok güzel öldü' dedi''

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