GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER GALERİ

7. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 28.10.2026 11:49
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7. Bölüm Foto Galeri

Kenan'ın şok edici hamlesi Leyla'nın aklını karıştırır.

7. Bölüm Foto Galeri

Kenan kararını ailesiyle paylaşamadan Adana sokaklarında dedikodular hızla yayılmaya başlar.

7. Bölüm Foto Galeri

Hanzade'nin korktuğu başına gelirken aldığı bir başka kötü haber, Kenan'la evliliğini kurtarmak için onu çaresiz bir mücadeleye sürükler.

7. Bölüm Foto Galeri

Hanzade öfkesini Leyla'dan çıkarmak ister ancak beklediğinden çok daha sert bir tepkiyle karşı karşıya kalır.

7. Bölüm Foto Galeri

Tehlikeli bir yalanla durumu kontrol altında tutmaya çalışan Celadet'in Suzi'ye dair endişeleri giderek artar. Bu sırada İhsan, Gül'e beklenmedik bir teklifte bulunur.

7. Bölüm Foto Galeri

Ceyhun'un aldığı bir karar Devran'ı derinden sarsarken Kenan'ı duygusal bir hamle yapmaya sürükler. Kenan'ın kararı, Leyla'yı oğluna kavuşturacak mı?

7. Bölüm Foto Galeri

Celadet'in tehlikeli yalanı Kenan'ı durdurmaya yetecek mi? Ceyhun'un atacağı adım, Kenan ile Leyla'nın hayatını nasıl değiştirecek?

7. Bölüm Foto Galeri

'Güneşin Doğduğu Yer', yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı 20.00'de atv'de.

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