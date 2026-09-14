Ailesine bağlı, sevdikleri için gözü kara: Kenan Kozan

Kozan olmak onun için bir soyadından fazlası

Kenan için Kozan olmak yalnızca taşıdığı bir soyadı değil, aynı zamanda güçlü bir aidiyet anlamına geliyor. Ailesine ve doğup büyüdüğü Çukurova'ya bağlı olan Kenan, sorumluluk almaktan kaçınmayan, sevdiklerini her koşulda koruyup kollayan yapısıyla dikkat çekiyor. Kozan ailesinin sahip olduğu gücün içinde yetişmesine rağmen çevresindeki insanlarla kurduğu yakın ilişki, yardımseverliği ve sahiplenen tavrı Kenan'ın karakterinin önemli özellikleri arasında yer alıyor.