Akıllı telefonla Kara Para Aşk´ta bir ilk

atv’nin Kara Para Aşk adlı dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Yönetmen Ahmet Katıksız diziyi ve kendisini de heyecanlandıran teknik yenilikleri anlattı. ■ Kara Para Ask dizisi için ilk teklif geldiğinde ne düşündünüz?

- Ay Yapım'la daha önce başka bir proje için görüşmüştük ama takvim uymadığı için çalışamamıştık. Tekrar bir teklif gelmesine tabi ki sevindim. Proje yazım aşamasında olduğu için senaryoyu okumadan, hikaye üzerinden prensipte anlaşmaya vardık.

■ Bu dizinin yönetmen koltuğuna oturmaya nasıl ikna oldunuz?

- Yaptıkları projeleri beğendiğim bir şirketten, kalemini beğendiğim bir ekibin yazdığı dizi teklifi gelince çok düşünmeden kabul ettim.

■ Senaryo size geldiğinde sizi de şaşırtan, ilginizi çeken sahne ya da bölüm oldu mu? Örnek verebilir misiniz? Hangi sahne ya da bölüm sizi bir yönetmen olarak heyecanlandırdı?

- Çok oldu. Öncelikle ilk bölümü okudum ve çok sevdim. Sonra ikinci bölüm geldi. Onu daha çok sevdim. Çekime başlamadan 3.bölüm geldi ve en çok onu sevdim. İronik ama birinci bölümde okurken en çok heyecanlandığım sahneyi izleyenler göremedi. Çünkü hayal ettiğim gibi olmadı sonuç. Dolayısıyla çıkardık. Yanlış hatırlamıyorsam yedinci bölümde Ömer ile Hüseyin'in evlerinin önünde merdivenlerde konuştukları sahneyi okurken de izlerken de

çok sevmiştim.

■ Kara Para Ask her bölümünde farklı sürprizleriyle izleyiciyi ters köseye yatıran bir dizi. Gizem yaratılması ve merak uyandırması bakımından yönetmen olarak bu diziye siz nasıl bir katkı sağlıyorsunuz?

- Bu konuda rejinin katkısının ve öncelikli görevinin tempoyu ayarlamak olduğunu düşünüyorum ve buna çalışıyorum. Geri kalanı tamamen senaryo başarısıdır.

■ Aksiyonu veya merak unsurunu arttırmak için nasıl bir yönteminiz var?

- Tek yöntemim oyuncuların iç enerjilerini yüksek tutup, kamerayı da aksiyonun içine sokmaya çalışmak.

■ Oyuncu seçimine katkınız oldu mu?

- Oldu. Neredeyse seçilen tüm oyuncularla ve birçok seçilmeyen oyuncu ile deneme çekimi yaptım. Son kararı yapımcı, idari yapımcı ve senaryo ekibiyle beraber verdik.

■ Oyuncu yönetimi konusunda başarılı olduğunuzu düşünüyorum. Sette oyunculara karşı tutumunuz nasıldır? Dediğim dedik sert bir yapınız mı var yoksa farklı görüş ve yeni fikirlere açık mı davranırsınız?

- Öncelikle teşekkür ederim. Prova sırasında herkes düşündüğünü ve hissettiğini söylüyor. Oyuncularla birlikte çıkartıyoruz yani sahneyi. Tabii ki her sette olması gerektiği gibi bizim sette de son karar yönetmenin. Dramatik yapıyı ve karakter devamlılığını bozmamak şartıyla oyunculardan gelen her teklife açık olmaya çalışıyorum.

■ Kara Para Ask uygulamasında sunduğunuz ikinci ekran deneyimi nedir? Nasıl bir teknoloji içeriyor?

- Kara Para Ask uygulaması Samsung sponsorluğunda Türkiye'de daha önce uygulanmayan yeni bir teknoloji içeriyor. Diziyi izlerken dizi içerisine yerleştirilen ses teknolojisiyle telefondaki Kara Para Ask uygulamasını otomatik olarak aktif hale geliyor. İzleyiciler dizi ile aynı anda mobil cihazlarındaki uygulamada çıkan soruları cevaplayıp

Samsung Galaxy S5 ile çekilen özel bölümlere ve dizi ile ilgili önemli ipuçlarına erişebiliyorlar.

İzleyici önemli ip uçlarına erişecek

■ Samsung S5´in kamera özelliklerini nasıl buldunuz? Gerçekten çekimlerde başarılı mı?

- Cep telefonunu günlük hayatımda çok sık kullanıyorum. Ama ilk defa böyle bir deneyim yasadım.

Kendim de Samsung kullanıcısıyım fakat S5'in kamera özellikleri beni çok şaşırttı. Özellikle ultra HD madunda

bile 60 kareye çıkarak slow motion çekim imkanı sağlamasını çok etkileyici buldum. Dizi çektiğimiz kameralarımızla

aynı çözünürlükte olması ISO ayarı yapabilmesi, kelvin ayarları, beyaz dengesi özelliği gayet başarılı.

■ Dizi ile es zamanlı bir ikinci ekran deneyimi sunuyorsunuz. Bu ekranda yer alan uygulamada dizi

izleyicisine özel bölümler yer alıyor. Bunlar tamamen S5 ile mi çekiliyor?

- Bu özel bölümlerin hepsi Samsung Galaxy S5 ile çekiliyor. Dizi çekimlerinde kullandığımız tüm teknik

malzemeleri S5'in kamerasıyla birleştirdik.

■ Bu bölümlerin özelliği ne? Dizideki genel görüntüler dışında, izleyiciye ne gibi bir özel deneyim

sunuyor?

- Çekilen bölümlerin özelliği sadece uygulama kullanıcısına özel olması ve izleyiciye hikayenin akısına dair

çok önemli ipuçları vermesi.