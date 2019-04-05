Bir gün içinde 100.000'e yakın abone!

Hercai sadece üç bölümüyle YouTube'da gelmiş geçmiş tüm dizi rekorlarını kırdı!

Bu hafta dördüncü bölümüyle ekrana gelen olan Hercai, yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyada adından sıkça söz ettirmişti. Şimdi ise "bir gün (30 Mart tarihli yayınıyla) içerisinde tam 83 bin abone" rakamına ulaşan Hercai YouTube kanalı bu anlamda kırılması güç bir rekora imza attı. Daha önce Türkiye'de herhangi bir kategoride bu abone rakamına ulaşan bir YouTube kanalı olmamıştı. Daha dördüncü bölümü yayınlanmamış olmasına rağmen 700 binin üzerinde bir abone rakamına ulaşan kanal, bu alanda da farklı bir rekorun sahibi oldu. İlk bölümü çok kısa bir sürede sadece YouTube'da 13 milyon kez izlenen dizi, rekorlarına yenilerini ekleyecek gibi duruyor. Mia Yapım Banu Akdeniz'in yapımcılığını üstlendiği, "intikamdan doğan imkansız bir aşk masalı"nı konu alan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök ve Duygu Yetiş'in paylaştığı dizinin yönetmenliğini Cem Karcı, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin üstleniyor.

Hercai her Cuma 20.00'de atv'de!