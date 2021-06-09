9 Haziran Esra Erol’da programında uğradığı ihaneti anlatan Ayşe Baş’ın hikayesi büyük ilgiyle izlendi. Bir tarafta yüzde 95 engelli eşini bırakıp giden Fatma Gültekin, diğer yanda engelli oğlunu terk edip kaçan bir baba…

Esra Erol'da 9 Haziran'da yayınlanan bölümüyle atv izleyicilerini şoke etti. Yüzde 95 engelli yatalak kocasını terk ederek arkadaşının eşiyle kaçan Fatma Gültekin, alnının ak olduğunu söyledi. Engelli oğlunu bırakıp Fatma Gültekin'le birlikte giden Bayram Baş da eşi Ayşe Baş'ı suçladı. Esra Erol, konuşulanları şaşkınlıkla izledi.

"Bayram bana gayet güzel bakıyor"

5 aydır birlikte olduğu Fatma Gültekin'le birlikte İstanbul'a kaçan Bayram Baş, eşinin boşanma taleplerinin kendisine ağır geldiğini söyledi. "Karımın ve çocuğumun yanında sıkılıyordum" diyerek dikkat çeken Bayram Baş, eşiyle birlikte yaşamak zorunda olmadığını ifade etti. Baş'ın bu sözlerine tepki gösteren Esra Erol, Fatma Gültekin'e yönelik "Eşine çocuğuna bakamamış bir adam sana nasıl bakacak" sorusunu sordu. Gültekin'se, "Gayet de güzel bakıyor" diyerek herkesi şoke etti.

Fatma Gültekin'in yatalak eşi de Esra Erol ekibine ifadelerde bulundu. Yatalak eşin konuşmakta zorlanması dikkat çekti. Eşini dövdüğüne yönelik iddiaları reddeden talihsiz adam, "Biri ona vurmamı istese, ben ona vuramam. Gücüm yok, konuşamıyorum. Dört kişinin yardımıyla oturup kalkıyorum. Yemek yiyemiyorum" sözlerini kullandı.

Esra Erol'da ortalık karıştı!

Yatalak eşinin sözlerine yönelik, "6 yıl ben ona baktım. Şimdi bunları söylüyor. Allah onu bildiği gibi yapsın. Bir defa Allah razı olsun bile demedi" sözlerini kullanması büyük tepki çekti.

Fatma Gültekin'in kayınpederi İsmet Gültekin'in Esra Erol stüdyosuna girmesiyle ortalık karıştı. Esra Erol Bayram Baş'ı stüdyodan çıkararak İsmet Gültekin'i sakinleştirmeye çalıştı. İsmet Gültekin'in gelinine yönelik, "Yüzde 95 engelli oğlumu nasıl bırakıp gidersin" sözleri izleyenleri duyguland��rdı.