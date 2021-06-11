11 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündeme gelen konu dikkat çekti. İkinci el otomobil satın almak için Giresun’dan İstanbul’a giden 50 yaşındaki Bahtiyar Akçay ortadan kayboldu. Akçay’ın 14 gündür kayıp olduğu ifade edildi.

Giresun'dan, ikince el otomobil satın almak için İstanbul'a giden Bahtiyar Akçay'dan 28 Mayıs'tan bu yana haber alınamıyor. 50 yaşındaki Akçay'ın ailesine ve kızına düşkünlüğü dikkate alınarak ortadan kaybolması şüphe uyandırdı. Kendisinden 14 gündür haber alınamayan 50 yaşındaki adamla ilgili gelişmeler Müge Anlı ile Tatlı Sert'te değerlendiriliyor.

Telefon sinyali Beylikdüzü'ndeki bir oto galeriden

Ağabeyinin İstanbul'da Nadir Ün isimli arkadaşıyla buluştuğunu söyleyen Selahattin Akçay, "Nadir Ün'den borcu mu vardı, alacağı mı vardı bilmiyorum ama bir para işleri vardı. Onu hallettikten sonra araba alacaktı" diye konuştu. Bahtiyar Akçay'ın Güneşli'de bir otelde kaldığını ifade eden kardeşi, ağabeyinin telefonunun son olarak Beylikdüzü'nde bir oto galeride sinyal verdiğini dile getirdi.

Akçay'ın İstanbul'da görüştüğü söylenen isimlerden Nadir Ün Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Canlı yayında açıklamalar yapan Ün, Bahtiyar Akçay'ı kardeşi gibi sevdiğini belirtti. Akçay'ın geldikten sonra kendisine ait fabrikanın ofisinde yemek yediklerini söyleyen Ün, "Yemekten sonra çay içerken Bahtiyar'ın üç kez telefonu çaldı. Benim yanımda konuşmadı. Dışarı çıkıp konuştu" sözlerini kullandı.

Ün'e ait fabrikada esrarengiz bir olay

Çay içtikten sonra Ün'e ait fabrikadan ayrıldığı iddia edilen Akçay'ın elinde küçük bir çanta olduğu iddia edildi. Eski bir emniyet mensubu olduğunu belirten Ün, yayına Nilüfer Kara'nın bağlanmasıyla şoke oldu. Nilüfer Kara, 2007 yılında kaybolan kardeşi Adnan Kaplan'ın da son olarak Ün'e ait fabrikada görüld��ğünü öne sürdü. İlk anda olayı hatırlamadığını ifade eden Ün, daha sonra konuyu hatırladığını ve aklandığını iddia etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Haziran tarihli programda ele alınan Bahtiyar Akçay konusu heyecanla takip ediliyor. Bahtiyar Akçay'ın nerede olduğuna yönelik soru işaretleriyse tazeliğini koruyor.