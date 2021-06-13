Tüm Türkiye Kardeşlerim izledi!

Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, yayınlanan 17. Bölümüyle tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %9,31 izlenme oranı ve %26,54 izlenme payı, AB'de %5,89 izlenme oranı ve %18,23 izlenme payı ve20+ABC1'de %6,63 izlenme oranı ve %19,37 izlenme payı alarak birinci oldu. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #UnutulmazSahne etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim 17. Bölümde Neler Yaşandı?Tiyatro oyunu kanlı bitti!

Tolga'nın intikam planı sonucunda Ömer, amcası Orhan'ı vurdu!

İsimsiz mail ile gelen kavga videosunu izleyen Doruk'un aklı karışır. Ama Akif, ustaca söylediği yalanlarla Doruk'u kandırmayı başarır. Video yüzünden paranoyaklaşan Akif, herkesten şüphelenmeye başlar ve Şengül'ü tehdit eder. Evsiz ve beş parasız kalan Harika ve Suzan ise arkadaşlarının evine sığınırlar. Ancak orada da işler sarpa sarar. Harika, hırsızlık yaparken yakalanır ve kapı dışı edilirler. Eldeki son parası ile gücünün yettiği kadarı ile bir oda tutan Suzan, ne yapsa Harika'yı bir türlü memnun edemez. Okulda ise tiyatro oyunun heyecanı vardır. Doruk ve Asiye, prens ile prenses rolüne seçilirler. Fakat okuldaki provalar sırasında beklenmedik bir olay yaşanır. Okuldan alınmasının intikamı için geri gelen Tolga, oyundaki silahı, gerçek silahla değiştirir. Bu durumdan son anda haberi olan Orhan ise engellemek için kendini sahneye atar ve Ömer ile Doruk arasına girer. Her şeyden habersiz olan Ömer, oyuncak silah diye gerçek silahı ateşler ve amcası Orhan'ı vurur. Orhan kanlar içinde yere yığılırken herkes şoktadır.Sıcacık hikayesi ile Cumartesi akşamlarına damgasını vuran Kardeşlerim, merak dolu gelişmelerle Cumartesi akşamları atv'de!