Esra Erol’dan aile terapisi teklifi! Fatma Okumuş ve Rıfat Okumuş bu teklife ne yanıt verdi?

18 Haziran Esra Erol’da Fatma Okumuş ile Rıfat Okumuş barıştı mı? Esra Erol, en küçüğü 5 aylık üç çocuk sahibi çifti aile terapisine göndermek istedi.

Esra Erol'da büyük merak konusu haline gelen Fatma Okumuş ve Rıfat Okumuş'un evliliği nereye gidiyor? Üç çocuk sahibi çifte Esra Erol'un yaptığı teklif izleyenlerden alkış aldı. Esra Erol, Okumuş çiftin ne teklif etti?

Eşiyle karşı karşıya gelmek istemeyen Rıfat Okumuş sonunda Esra Erol canlı yayınında Fatma Okumuş ile yüzleşti. Eşinin canlı yayına katılmasından rahatsız olan Rıfat Okumuş, çocuklarının annesinden boşanmak istediğini söyledi. Çift arasında zaman zaman artan gerilime Esra Erol müdahale etti.

Aile büyüklerine saygısızlık iddiası

Rıfat Okumuş, eşinin aile büyüklerine saygısızlık yaptığını iddia etti. Okumuş, "Fatma'yla aramızda çok abartılacak sorunlar yoktu ama annemin adını soyadını vererek sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Bunlar beni eşimden soğuttu" diye konuştu.

Esra Erol'da programına katıldığı için kendisinden gurur duyduğunu ifade eden üç çocuk annesi kadın da kocasından anlaşmalı boşanmak istediğini belirtti. Okumuş, "Çocuklarımın babasına karşı hiçbir zaman olumsuz bir şey söylemedim ama bu evliliği artık kurtarma şansımız yok" dedi.

Çiftin 5 aylık çocukları olduğunu hatırlatan Esra Erol ise bu evliliği kurtarmanın yollarını aradı. Erol, boşanmak üzere olan çifti aile terapisine göndermek istedi. Çift ilk olarak bu teklifi reddederken başarılı sunucu tekrar düşünmeleri için bir şans daha verdi.

Rıfat Okumuş – Fatma Okumuş çiftinin aile terapisi teklifine ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.